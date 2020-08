Incidente stradale a Deliceto: auto fuori strada, feriti tre 21enni (uno è in prognosi riservata)

Sono ancora da accertare le cause del grave incidente stradale avvenuto, la scorsa domenica mattina, alle porte di Deliceto, e che ha causato il ferimento di tre 21enni del paese del Subappennino dauno.

Il fatto è successo lungo la SP 103 (direzione Foggia), quando una Alfa 147 guidata dal giovane proprietario è uscita improvvisamente fuori strada, ribaltandosi più volte su sé stessa. A bordo, altri due coetanei del conducente, tutti 21enni.

I tre sono stati immediatamente trasportati al pronto soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia, in condizioni serie; uno dei tre è in prognosi riservata ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, i carabinieri per gli accertamenti e i rilievi del caso.