Questa mattina, verso le 10, in Corso del Mezzogiorno, all'altezza dell'Onpi, due ragazzi stranieri sono stati investiti da una Hunday, il cui conducente si è fermato per prestare i primissiomi soccorsi. Tuttavia si è reso necessario l'intervento di un'ambulanza del 118 che ha trasportato i feriti in pronto soccorso. Non dovrebbero essere in gravi condizioni.