Tragedia sfiorata davanti al Glamour: incidente rocambolesco, violento impatto sulle auto in sosta

Rocambolesco incidente stradale questa sera in Corso del Mezzogiorno davanti al Glamour Lounge Bar a Foggia. Per cause ancora in corso d'accertamento da parte della polizia e della polizia locale intervenuti sul posto, sono state coinvolte quattro autovetture, una touareg bianca, una Jeep, una Seat Ibiza e una Bmw. Uno dei quattro veicoli avrebbe travolto almeno due autovetture parcheggiate. Violentissimo l'impatto. Ci sarebbe un ferito, ma per fortuna non è grave. Già nel dicembre dello scorso anno, nello stesso punto si era verificato un incidente analogo.