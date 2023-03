Incidente in corso Giannone: schianto tra due auto all'incrocio, una finisce contro un palo

Violento incidente stradale in Corso Giannone, a Foggia. Il fatto è successo intorno alle 14, all'altezza dell'intersezione con via Tugini: per cause ancora in corso di accertamento, due veicoli sono entrati in collisione al centro della carreggiata; a seguito dell'urto, un mezzo ha terminato la corsa contro un palo della pubblica illuminazione. Al momento non sono note le condizioni dei conducenti dei due mezzi.