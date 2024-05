Scappa dopo incidente contro una moto: rintracciato. Investito 18enne su una bici

Due incidenti stradali questo pomeriggio a Foggia. Il primo verso le 17 in corso Garibaldi dove un'auto è entrata in collisione con un ciclomotore per poi darsi alla fuga.

I due centauri sono stati trasportati in pronto soccorso da ambulanza del 118. non si conoscono le loro condizioni.

Il conducente dell'auto, un uomo di circa 50 anni è stato rintracciato dalla Polizia locale e, adesso, è al vaglio degli agenti la sua posizione.

Il secondo verso le ore 17:15 in via Amicangelo ricci dove una donna alla guida della sua auto ha investito un 18enne a bordo della sua bici. la donna ha soccorso immediatamente il malcapitato che è stato trasportato in prnto soccorso. pare nulla di grave.

La polizia Locale è a lavoro per ricostriure la dinamica degli eneti.