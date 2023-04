Auto contro palo dell'alta tensione, morti due giovani. Il dolore del sindaco: "Sgomento e dispiacere"

"Sgomento e dispiacere a nome di tutta la cittadinanza per la tragedia accaduta nel tardo pomeriggio di domenica".

Queste le parole del sindaco di Stornarella, Massimo Colia, dopo il terribile incidente stradale che è costato la vittima a due ragazzi di 20 e 28 anni, di origine romena, residenti nel piccolo centro dei Cinque Reali Siti. “Il fatto ha colpito la nostra comunità e mi preme esternare la solidarietà del paese alle famiglie delle vittime”, spiega ancora il primo cittadino.

L'incidente, lo ricordiamo, è avvenuto nel pomeriggio di domenica 16 aprile, sulla strada comunale 'Vecchia Cerignola'. A morire sul colpo, tra le lamiere di una Ford Focuso, sono stati Daniel, 20 anni, e l'amico più grande, sposato e con un figlio. Per loro non c'è stato nulla da fare: sono morti sul colpo. Fatale per entrambi è stato lo schianto con un traliccio dell'alta tensione.