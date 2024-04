Carabinieri morti, avevano 25 e 27 anni: Francesco era figlio dell'appuntato scelto della Stazione di San Giovanni Rotondo

Scuote e addolora le comunità della Puglia e della Campania il drammatico incidente che ha spezzato la vita di due giovani carabinieri, il maresciallo Francesco Pastore, 25enne originario di Manfredonia, e Francesco Ferraro, 27 anni, di Montesano Salentino, entrambi in servizio presso la Stazione di Campagna.

Francesco Pastore è il figlio dell'appuntato scelto Matteo Pastore, in sevizio presso la stazione di San Giovanni Rotondo.

“Voglio esprimere tutta la vicinanza dell'intera comunità sangiovannese alla compagnia carabinieri della nostra città. Un abbraccio alla famiglia di Francesco”, ha scritto il sindaco Michele Crisetti.

Il comandante generale Teo Luzi e i Carabinieri tutti esprimono profondo cordoglio alle famiglie dei colleghi deceduti durante un servizio di controllo del territorio, a tutela dei cittadini.

“Una città ammutolita dal dolore e dal cordoglio per il tragico incidente che ha strappato alla vita due giovani militari dell'Arma dei carabinieri. Ai familiari, alla Compagnia di Eboli e alla stazione dei carabinieri di Campagna va il nostro pensiero e la nostra preghiera”, scrivono dal Comune di Eboli.

“Ci sono momenti in cui le parole non bastano ad esprimere il dolore e la sofferenza. Oggi, la nostra Città è avvolta in un manto di profonda tristezza e incredulità. Una tragedia ha portato via, nel cuore della notte, due giovani Carabinieri del Comando di Campagna”, così Biagio Luongo, sindaco di Campagna, dai suoi social listati a lutto. “Una vita spesa al servizio dello Stato, a colmare quella sottile linea che separa la civiltà e la legalità dalla barbarie e dalla prepotenza. Scelte coraggiose di uomini e donne di valore che proteggono e difendono quotidianamente le nostre vite con immensi sacrifici e una granitica dedizione. Un evento drammatico che ci lascia sgomenti e affranti. Le istituzioni e la comunità tutta si uniscono al cordoglio delle famiglie e dell'Arma dei Carabinieri. Piangiamo, oggi, due tra i nostri più cari figli di Campagna – conclude il sindaco Luongo nel suo commosso messaggio -, eroi silenziosi ai quali tributiamo il nostro rispettoso e doveroso commiato”.

Da tutta Italia giunge il cordoglio delle istituzioni: “Hanno giurato fedeltà alla bandiera, allo Stato, fino alla morte”, ha scritto il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani. “Che Dio vegli sulle famiglie di questi giovanissimi servitori dello Stato, tragicamente morti questa notte mentre svolgevano il proprio dovere”.

Profondamente addolorato anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: “Il mio cordoglio all’Arma e ai familiari dei due Carabinieri che hanno perso la vita in un grave incidente stradale a Campagna mente erano impegnati in attività di controllo del territorio. Gli auguri di una pronta guarigione al collega che si trovava con loro sull’auto di pattuglia, ora affidato alle cure dei sanitari”.