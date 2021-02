Le lacrime degli animalisti per Elisabetta. Grazie a lei, centinaia di adozioni: "Un impegno sincero e disinteressato. Mancherà"

Barbieri era una vera amante degli animali nota per il suo impegno nelle staffette di animali da adottare. "Grazie per aver dedicato la tua vita a loro", scrivono dalla sezione Enpa di San Severo

Sgomento e dolore tra gli animalisti di Capitata e dell'intera Puglia per la morte di Elisabetta Barbieri, volontaria e 'staffettista', che ha più volte collaborato con l'Enpa San Severo, deceduta all'alba di oggi, in un incidente stradale in A14, mentre trasferiva dei cani al nord Italia.

“Ciao Elisabetta, il tuo impegno ha fatto la differenza. Mancherai a tutti noi!”, spiegano dall'Enpa. Era una vera amante degli animali nota a tutto il mondo animalista per il suo impegno nelle staffette di animali da adottare. L'Ente Nazionale Protezione Animali esprime il proprio lutto per questa immensa perdita.

“Il suo ero un impegno sincero, costante e disinteressato. Ha collaborato con noi - spiega la presidente nazionale Carla Rocchi - in tantissime occasioni, e con tantissime Sezioni. Sono centinaia gli animali che oggi hanno iniziato una nuova vita anche grazie a lei. Il suo impegno ha fatto la differenza ed un esempio per tutti noi. Ci mancherai Elisabetta. La nostra Associazione ti ricorderà sempre con immensa gratitudine”.

"Betty, vivrai per sempre. Grazie per aver dedicato la tua vita a loro", scrivono dalla sezione Enpa di San Severo. Centinaia di messaggi di cordoglio sui social, in tanti ricordano la staffettista che ha dato una seconda vita a tanti amici a quattrozampe.