Ciclista travolto da auto in corsa su Corso Roma: l'incidente per il mancato rispetto del semaforo

Ciclista investito nel primo pomeriggio di oggi, a Foggia. Il fatto è successo intorno alle 14.30, all'incrocio tra corso Roma e viale Ofanto.

L'uomo, un foggiano di 47 anni, procedeva lungo la pista ciclabile quando è stato travolto da una Citroen C3 all'intersezione tra le due direttrici. L'automobilista, un foggiano di 35 anni, si è subito fermato per prestare aiuto e allertare i soccorsi.

Ferito il ciclista, trasportato in ambulanza al pronto soccorso del 'Riuniti' per le cure del caso. Al momento non sono note le sue condizioni. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti della polizia locale: non si esclude che la causa dell'incidente sia dovuta ad un mancato rispetto del semaforo rosso.