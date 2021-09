Terribile incidente stradale sulla Foggia - Lucera: ciclista travolto e ucciso da un'auto pirata

Il corpo dell'uomo è stato individuato poco dopo le 12 di oggi, in direzione Lucera, all'altezza di una nota sala ricevimenti. Sul posto, insieme agli operatori del 118, le pattuglie della polizia stradale e i carabinieri

Terribile incidente stradale sulla Foggia - Lucera, dove un ciclista è stato travolto e ucciso da un'auto pirata.

Il corpo dell'uomo, ormai senza vita, è stato notato da alcuni automobilisti in transito sulla Statale 17, in direzione Lucera. Poco distante, vi era la bicicletta con i segni evidenti dell'impatto. Immediato l'allarme lanciato alle forze di polizia. Sul posto, gli agenti della polizia stradale ed i carabinieri; con loro anche gli operatori del 118 e i tecnici dell'Anas che hanno deviato il traffico in loco

Al momento non sono state rese note le generalità della vittima. L'impatto è avvenuto verosimilmente nel corso della mattina. Le indagini del caso sono affidate agli uomini della PolStrada che dovranno individuare l'auto pirata e quindi il suo conducente. Seguono aggiornamenti (le immagini video qui).