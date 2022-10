Incidente stradale in A14: chiuso il tratto tra San Severo e Poggio Imperiale, 1 km di coda

Incidente stradale in A14, chiuso il tratto autostradale tra San Severo e Poggio Imperiale. E' successo questo pomeriggio, poco prima delle 17: a causa di un incidente stradale, che ha visto coinvolta una sola autovettura, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra San Severo e Poggio Imperiale, in direzione di Pescara.

Sul luogo dell'evento, dove sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, i soccorsi meccanici e il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia, attualmente è stata chiusa la circolazione al traffico per consentire l’intervento della polizia: Si registra 1 km di coda verso Pescara. Agli utenti provenienti da Bari e diretti verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria a San Severo si consiglia di percorrere la Strada Statale 16 Adriatica verso Poggio Imperiale, dove rientrare in A14 verso Pescara.