Incidente sulla Statale 16, marito e moglie muoiono sul colpo: le immagini sul luogo della tragedia

Fatale per due anziani l'impatto tra due autovetture, avvenuto questo pomeriggio, lungo la Statale 16, in agro di Lesina, all'altezza del 'Bivio per Ripalta'. A nulla sono valsi gli sforzi dei soccorritori per rianimarli | Il video