Terribile incidente stradale a Cerignola: auto fuori strada in via Tiro a Segno, muore 21enne

Terribile incidente stradale, nella notte, a Cerignola. Per cause ancora da accertare, una Fiat Punto è uscita fuori strada in via Tiro a Segno provocando il decesso del conducente. La vittima (di cui non sono state ancora diffuse le generalità) è un giovane cerignolano, classe 1999. Sul posto, polizia, carabinieri e sanitari del 118. Nulla da fare per i 21enne: è morto sul colpo.

