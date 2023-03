Spaventoso incidente stradale: perde il controllo del mezzo e si schianta contro un palo

Perde il controllo del mezzo e si schianta contro un palo, che si abbatte sul mezzo. Questa, in breve, la dinamica dell’incidente stradale avvenuto poco fa, lungo la Provinciale che collega Cerignola a Stornara, lungo la cosiddetta ‘via Vecchia Napoli’.

Per cause ancora in corso di accertamento, una utilitaria - con a bordo una sola donna, alla guida - si è schiantata contro un palo della linea di media tensione, che è crollato sul tetto dell’automobile: fortunatamente, i cavi hanno trattenuto la caduta del palo, evitando conseguenze più gravi per la conducente.

Sul posto è stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Cerignola, che hanno ‘liberato’ la donna dell’abitacolo del mezzo e l’hanno affidata alle cure del 118: al momento non sono note le sue condizioni.

Agli agenti della polizia locale del centro ofantino, invece, sono affidati i rilievi e gli accertamenti del caso, mentre i tecnici dell'Enel si stanno occupando della messa in sicurezza della zona. Solo pochi giorni fa, lungo la stessa provinciale, si è verificato uno spaventoso tamponamento a catena che ha coinvolto quattro veicoli (continua a leggere).