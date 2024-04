Auto ribaltata durante un inseguimento, due agenti feriti: se la caveranno in 15 giorni

"Ferite e contusioni giudicate guaribili in 15 giorni". E' questa la prognosi emessa per i due agenti di polizia rimasti coinvolti nel ribaltamento dell'auto di servizio durante un inseguimento per le vie di Cerignola.

Il fatto è successo la mattina dello scorso sabato, in viale Di Ponente. In merito all'accaduto, sono intervenuti il sindaco Francesco Bonito e l'assessora alla Sicurezza, Teresa Cicolella che - oltre ad esprimere vicinanza agli agenti feriti, "esempi positivi del servizio che la nostra comunità" - hanno rimarcato il comportamento dei tanti cittadini "che si sono subito prodigati ad aiutare i due poliziotti intrappolati nell'auto ribaltata. La prontezza nel soccorrere i due agenti - ha sottolineato Cicolella - evidenzia la solidarietà e la forza della nostra comunità, quella sana che condanna certi comportamenti".

LA VICENDA | Durante un'operazione di controllo del territorio, gli agenti in servizio avevano riconosciuto un uomo - sottoposto agli arresti domiciliari - in giro per la città a bordo di un'auto e hanno intimato l'Alt; quest'ultimo però ha schiacciato il pedale avviando un pericoloso inseguimento per le strade cittadine, nel corso del quale l'auto della polizia si è ribaltata su un fianco. Feriti due agenti, immediatamente trasferiti al pronto soccorso del 'Tatarella' mentre il fuggitivo è stato arrestato in flagranza.