Tragedia nel Foggiano: infermiera del 118 muore in un incidente, Nicoletta aveva 24 anni

Si chiamava Nicoletta Selvaggio, per gli amici Nicole, la giovane infermiera di 24 anni scomparsa in un incidente stradale quest'oggi mentre andava a lavoro. La giovane era originaria di Trani, ma lavorava presso il Presidio di emergenza territoriale di Cerignola.

La tragedia si è consumata questa mattina, intorno alle 7.30: per cause ancora da accertare, l'auto condotta dalla giovane è finita fuori strada, all'altezza di un tornante ribaltandosi. Per la 24enne l'impatto è stato fatale, è deceduta sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso dei colleghi.