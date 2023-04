Incidente stradale sulla Sp 77: attimi di paura per un automobilista, perde ruota e controllo dell'auto

Attimi di paura questa mattina sulla Sp 77 che collega Cerignola a Manfredonia. Un uomo alla guida di una Jeep è rimasto coinvolto in un incidente stradale, causato verosimilmente dalla perdita della ruota anteriore del mezzo.

Sul posto, su segnalazione di un automobilista, che ha prestato i primi soccorsi, è intervenuta un’ambulanza della postazione del 118 di Zapponeta.

Gli operatori sanitari, in attesa dell’arrivo dei carabinieri, intervenuti per i rilievi del sinistro, hanno provveduto a soccorrere la persona, sotto choc e in stato confusionale per l’accaduto, e a mettere in sicurezza la strada in quanto l’auto coinvolta era rimasta ferma al centro della carreggiata.

Il conducente sarebbe stato trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Cerignola.