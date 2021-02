Impatto violento all'incrocio con un'auto, autobus si schianta contro un palazzo: l'incidente stradale a Cerignola

Attimi di paura giovedì sera 4 febbraio a Cerignola per via di un rocambolesco incidente stradale avvenuto intorno alle 22,30 all'incrocio tra via Paolo Borsellino e via Milano, tra un'auto e un autobus.

Per cause in corso d'accertamento un pulmann di Ferrovie del Gargano è entrato in collisione con il veicolo. Per via della violenza dell''impatto, il mezzo pesante ha terminato la corsa contro il cortile di un palazzo. Non ci dovrebbero essere feriti.