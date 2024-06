Auto travolge migranti in bicicletta: uno muore sul colpo, l’altro resta ferito. I due - entrambi senegalesi e ospiti del ghetto di Torretta Antonacci - sono stati travolti da un'auto in corsa mentre percorrevano in bicicletta la Statale 16, in direzione Cerignola, al rientro da una giornata di lavoro nei campi.

Il fatto è successo lo scorso 25 maggio. Nell’impatto, causato - pare - per schivare un camion, un migrante è morto sul colpo: si tratta del senegalese Elhadji Diop, 43enne, la cui salma è stata già rimpatriata grazie alla collaborazione offerta dalla Caritas Diocesana.

Ferito, invece, il connazionale che era con lui: è attualmente ricoverato nel reparto di Chirurgia Generale del ‘Riuniti’ di Foggia, e le sue condizioni sarebbero in miglioramento.