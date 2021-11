Incidente stradale a Foggia, impatto tra un'auto e una moto in via San Severo: centauro in ospedale

E' ancora da chiarire la dinamica dell'incidente stradale avvenuto poco fa, in via San Severo, alla periferia di Foggia.

Due i mezzi entrati in contatto: una utilitaria e una motocicletta. Ad avere la peggio è stato il centauro, di circa 30 anni, soccorso sul posto dal personale di una ambulanza del 118 e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Al momento non sono note le sue condizioni. Sul posto, per i rilievi e gli accertamenti del caso, una pattuglia della polizia locale.