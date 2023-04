Incidente stradale al Tratturo Castiglione: centauro esce fuori strada

Un centauro è rimasto ferito nell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, lungo Tratturo Castiglione, alla periferia di Foggia.

Ancora da ricostruire la dinamica del sinistro. Sul posto è stato necessario l'intervento di una ambulanza del 118, che ha trasportato il ferito in ospedale per gli accertamenti del caso: al momento non sono note le sue condizioni. L'incidente è avvenuto in un tratto di strada caratterizzato dal manto stradale dissestato e costellato da buche e voragini, come recentemente denunciato su FoggiaToday.