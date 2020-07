Terribile incidente nel Foggiano. Auto fuori strada, la corsa termina nei campi: a bordo 10 braccianti

Ancora una volta, nelle strade della Capitanata si rischia di morire di lavoro. Sulla strada da Castelnuovo a Torremaggiore, ieri, dieci persone tornavano dal lavoro, dopo una giornata cominciata alle tre del mattino. Il conducente ha avuto un colpo di sonno e la macchina é finita fuori strada. "Fortunatamente non ci sono state vittime ma due persone sono ancora ricoverate in ospedale a San Severo", commentano dal Comitato lavoratori delle campagne.

"Incidenti di questo tipo sono la norma per chi lavora nelle campagne, e passano praticamente in sordina. Ma cosa c’è di normale nel lavorare dall’alba e per dodici ore consecutive, sotto il sole cocente o il vento incessante, e poi tornare, attraverso strade dissestate, nei luoghi di disagio in cui si è costretti a vivere?", si chiedono.

"É da anni che i lavoratori e le lavoratrici lottano per ottenere ciò che dovrebbe essere loro garantito: documenti e contratti, case e trasporti, ma le soluzioni che ottengono sono sempre di tipo emergenziale, e intanto le persone rischiano la propria pelle solo per andare a lavorare. La recente sanatoria è l’ennesima risposta parziale a un sistema incancrenito di sfruttamento e, a meno di un mese dalla sua scadenza, sta ampiamente dimostrando di non funzionare, per meccanismi e regole di emersione altamente stringenti e totalmente privi di sistemi incentivanti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Come è possibile che le istituzioni rimangano cieche difronte a tutto questo? I lavoratori e le lavoratrici immigrati non ci stanno e continuano senza sosta a raccontare la verità su quello che succede nelle campagne e a ribadire quello che servirebbe per risolvere davvero i problemi che affrontano quotidianamente", concludono.