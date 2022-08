Spaventoso incidente vicino Carapelle: frontale tra un'auto e un furgoncino

Ennesimo incidente stradale in provincia di Foggia, ancora un frontale, questa volta tra un furgoncino e un'auto: l'ultimo è avvenuto intorno all'ora di pranzo, allo svincolo di Carapelle Sud, in località 'Principine'. Sul posto gli uomini della Cisa, i vigili del fuoco, il 118, l'elisoccorso e la polizia locale per i rilievi e la ricostruzione del bruttissimo sinistro, le cui cause responsabilità sono ancora tutte da accertare.