Incidente mortale sulla ex Sp 231 Canosa-Cerignola: perde la vita un 46enne

Si chiamava Mauro Vinetti, 46 anni di Minervino Murge, l'uomo deceduto ieri 17 aprile sulla Sp 2, ex strada provinciale 231, quella che dal bivio Montegrosso collega Canosa di Puglia a Cerignola, già teatro di altri sinistri mortali come quello in cui ha perso la vita il macellaio 49enne Antonio Catalano. Due auto, in prossimità di una curva, si sono scontrate frontalmente. Il conducente dell'altro veicolo, di Andria, è stato trasportato con l'elisoccorso a Bari. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, le ambulanze del 118, la polizia locale, i vigili del fuoco e i volontari della Confraternita Misericordia.