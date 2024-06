Tragedia sulla Statale 93: 29enne muore in un incidente autonomo

Un'altra vittima della strada in agro di Loconia, frazione di Canosa di Puglia a 13 chilometri da Cerignola. Per cause in corso d'accertamento un ragazzo di 29 anni di Trani ma residente ad Andria, ha perso il controllo dell'auto sulla quale viaggiava e si è ribaltato più volte finendo nei terreni circostanti a ridosso di un uliveto.

Inutili i soccorsi degli operatori del 118 giunti a bordo di due ambulanze, insieme alla Polizia Locale e a un'auto della Polizia di Stato. Per il ragazzo non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo. L'incidente stradale è avvenuto sulla Statale 93. L'urto è stato così violento che il ragazzo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo.

Appena tre settimane fa, nello stesso tratto, un 30enne era deceduto nello scontro tra un'auto e un trattore.