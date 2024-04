In viaggio per soccorrere familiari, ma l'auto sbanda e finisce in tragedia: un morto e un ferito grave

Si mettono in auto per soccorrere dei familiari, coinvolti in un piccolo incidente ma l’auto sbanda e finisce in tragedia. E’ successo la scorsa notte, sulla Provinciale 231 che collega Canosa di Puglia a Cerignola.

Il bilancio è di un morto e un ferito grave. A perdere la vita nell’impatto della sua auto contro uno spartitraffico è un 49enne di Canosa, mentre la moglie, gravemente ferita, è stata soccorsa da un mezzo dell’elisoccorso di Foggia, giunto sul posto insieme ai vigili del fuoco. Al momento non sono note le condizioni della donna. La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell’ordine.