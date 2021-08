Terribile incidente stradale: scontro frontale tra due auto sulla sp 95, cinque persone coinvolte e due feriti gravissimi

L'incidente stradale è avvenuto nella notte sulla sp 95 tra Candela e Cerignola in località Borgo Libertà. Sul posto l'elisoccorso, le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco

Gravissimo incidente stradale la scorsa notte sulla strada provinciale 95 tra Cerignola e Candela nei pressi di Borgo Libertà. Due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso d’accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Due dei cinque occupanti di entrambi i veicoli sono gravissimi. Sul posto è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto urgente dei malcapitati in ospedale, delle ambulanze del 118 e dei vigili del fuoco, che hanno estratto i feriti.