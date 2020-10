Incidente stradale tra Candela e Ascoli: perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada, due persone a bordo

Attimi di paura questa mattina sulla strada che collega Candela ad Ascoli Satriano in direzione Foggia quando un'auto con a bordo due persone è uscita fuori strada e si è ribaltata.

Ancora da accertare le cause del rocambolesco sinistro. Le condizioni dei due occupanti del mezzo, trasportati in ospedale a bordo di un'ambulanza del 118, non dovrebbero essere gravi.

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale