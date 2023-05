Incidente in via Camporeale: moto si schianta contro un muro dopo l'impatto con un'auto

Non si conoscono le condizioni del motociclista coinvolto nella tarda mattinata di oggi in un rocambolesco incidente stradale avvenuto a Foggia in via Camporeale. Sul posto, per i rilievi del sinistro, sono intervenuti gli uomini della Polizia Locale.

Il dueruote si sarebbe scontrato con un'auto proveniente dal senso opposto della carreggiata. Per via dell'impatto, la moto ha terminato la sua corsa contro un muro. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale.

Gli agenti dovranno ricostruire la dinamica del sinistro, l'ennesimo tra un'auto e una moto.