Camionista ignora i divieti e cerca di superare un ponte, ma il tir resta incastrato: traffico in tilt per oltre un’ora

Ha ignorato i divieti ben specificati dalla segnaletica e ha provato a immettersi con il suo autoarticolato su un ponte, ma il mezzo è rimasto incastrato, causando grossi disagi alla circolazione.

È accaduto nella giornata di ieri a Modena: protagonista, un autotrasportatore di 56 anni originario della provincia di Foggia, sanzionato dalla Polizia locale del capoluogo emiliano.

Come riporta ModenaToday, l’uomo – che conduceva il tir di un’azienda di trasporti – si è immesso in strada Gherbella procedendo in direzione San Donnino. Malgrado la segnaletica stradale indicasse il divieto di percorribilità per i veicoli più larghi di 2,2 metri e più alti di 3,5 metri e con un peso superiore ai 35 quintali, l’uomo ha tentato di attraversare il ponte – riservato solamente alle auto e ai veicoli commerciali –, piuttosto che svoltare a sinistra in via Baccelliera, come indicato dai cartelli multilingua lì presenti.

Il 56enne, a causa delle dimensioni del mezzo eccessive, non è riuscito a superare il ponte rimanendo incastrato e, di fatto, bloccando la circolazione per oltre un’ora. Sul posto sono giunti gli uomini della Polizia Locale del comando di via Galilei i quali, constatando l’impossibilità di sbloccare l’autoarticolato rimasto di traverso, si sono visti costretti ad allertare un’azienda specializzata di soccorso stradale convenzionata con il Comune.

A causa delle dimensioni del tir e della posizione nella quale era rimasto bloccato, gli operai hanno dovuto ricorrere a una gru per liberare la carreggiata.

Il camionista è stato, pertanto, sanzionato dalla Polizia Locale per violazione dell’articolo 7 del Codice della Strada e dovrà anche sostenere il costo dell’intervento di rimozione.

Nei prossimi giorni proseguiranno gli accertamenti finalizzati a verificare la posizione del conducente e del veicolo.