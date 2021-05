Tragedia sul Gargano, Cagnano sotto choc per la morte di Samuel. Il sindaco: "Ti ho visto crescere, un dolore immenso"

Cagnano Varano è sotto choc per la morte di Samuel, il ragazzo di 21 anni che alle prime luci dell'alba di questa mattina ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto sulla strada a scorrimento veloce del Gargano, nel tratto da San Nicandro Garganico-San Nicola Imbuti (leggi qui).

"Una giornata tristissima per la nostra comunità, un dolore immenso. Ti ho visto crescere, i nostri balconi distanti solo qualche metro, ragazzo educato, a modo e con un cuore grande. Rimarrai per sempre nel mio cuore. Ciao caro Samuel. Un abbraccio da tutti noi" scrive su facebook il sindaco Michele Di Pumpo.

"Caro Samuel ti ricorderò sempre con affetto,sei stato 7n ragazzo educato e rispettoso" il commento strappalacrime di Tommasina. "Che tristezza, un ragazzo molto educato, con tutta la vita davanti ancora da vivere, non ci sono parole" le parole di Antonio. "Che tristezza, un bravissimo ragazzo, che peccato. Samuele un grande dolore per tutti" scrive Netta. "Samu, io ti chiamavo così. Ti ho vi crescere, abitavamo a pochi metri, ragazzo educato, che dispiacere enorme per il quartiere" il ricordo di Maria. "Non potrò mai dimenticarti l'ultima volta che sei venuto a casa a fare i capelli a mio figlio rimarrai per sempre nei nostri cuore dai forza ai tuoi genitori riposa in pace piccolo angelo" il messaggio di cordoglio di Lucia.