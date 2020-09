Tragedia sfiorata a Borgo Mezzanone, auto 'impazzita' sfiora comitiva e si schianta: "Hanno visto la morte in faccia"

Tragedia sfiorata, la scorsa notte, a Borgo Mezzanone, dove un incidente stradale autonomo poteva avere risvolti drammatici.

La vicenda è ripercorsa da un utente social: una comitiva di ragazzi della borgata "ha visto la morte in faccia", racconta, per via di un'auto che, ad alta velocità, ha perso il controllo speronando prima un'auto parcheggiata, salendo poi sul marciapiede della piazzetta per proseguire fino a schiantarsi contro un albero.

Tutto ciò "a due metri dai ragazzi", terrorizzati dall'accaduto. Gli stessi hanno poi assistito alla fuga a piedi degli occupanti del mezzo, che hanno abbandonato l'auto ("ovviamente senza documenti") in strada. "E' un miracolo che oggi non si piange nessuno", conclude la nota. "Queste cose non dovrebbero succedere".