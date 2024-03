Tragedia a Bisaccia, precipita in una scarpata con la betoniera e muore: la vittima era di Cerignola

Purtroppo non ce l'ha fatta il 53enne nato a Cerignola residente a Margherita di Savoia ma domiciliato ad Ariano Irpino, coinvolto in un terribile incidente stradale avvenuto intorno alle 9.30 di oggi 8 marzo, in contrada Ischitella a Bisaccia.

L'uomo era alla guida della betoniera quando per cause in corso d'accertamento da parte dei carabinieri, è uscito fuori strada ribaltandosi in una scarpata. I primi ad intervenire sono stati i vigili del fuoco di Bisaccia, che con l'ausilio di una gru della sede centrale di Avellino, hanno liberato il corpo rimasto schiacciato dal mezzo.

Liberato e affidato alle cure degli operatori del 118 - sul posto insieme all'eliambulanza - l'autotrasportatore è morto durante i disperati e ripetuti tentativi dei sanitari di salvargli la vita con manovre di rianimazione.