Incidente mortale alle porte di Biccari: perde la vita agricoltore di 55 anni

È di un morto il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in Contrada Masseriole, alle porte di Biccari.

A perdere la vita è stato un agricoltore di 55 anni che, per ragioni ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto, una Mercedes Classe E, andandosi a schiantare prima contro un muro di cemento e poi contro un palo presente lungo la carreggiata. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del sinistro.