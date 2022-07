Incidente sulla A16: operazione travaso gpl in un'altra cisterna, tratto ancora chiuso e 1 km di coda

Proseguono senza sosta oramai da alcune ore, le operazioni di messa in sicurezza della A16 Napoli-Canosa e di travaso del carico di gpl in un'altra cisterna. La chiusura in entrambe le direzioni del tratto della A16 Napoli-Canosa - tra Cerignola Ovest e il bivio A16/A14 - dove intorno alle 13 una autocisterna, all'altezza di Cerignola Ovest, ha perso il rimorchio carico di gas e si è ribaltata, si è resa necessaria per motivi di sicurezza.

Al km 167 proseguono da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Cerignola, le importanti e delicate operazioni, insieme al nucleo Nbcr di Bari. Sul luogo dell'evento sono intervenuti anche i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l'Italia.

Attualmente, all'uscita obbligatoria di Cerignola, Ovest, dove è presente il personale della protezione civile per la distribuzione d'acqua, si registra 1 km di coda in direzione Canosa.

Per gli utenti provenienti da Napoli e diretti in A14 in direzione Bari, dopo l’uscita obbligatoria a Cerignola Ovest, si consiglia di entrare in A14 a Canosa. Per gli utenti provenienti da Napoli e diretti in A14 direzione Pescara, dopo l’uscita obbligatoria a Cerignola Ovest, si consiglia di entrare in A14 Cerignola Est. Per gli utenti in viaggio sulla A14, provenienti dalla A14 nord e diretti verso Napoli si consiglia di uscire a Cerignola Est per immettersi in A16 a Cerignola Ovest. Per gli utenti in viaggio sulla A14 e provenienti da Bari e diretti verso Napoli, si consiglia di uscire a Canosa o Foggia per poi prendere la A16 a Cerignola Ovest o Candela. Per le lunghe percorrenze e per chi è diretto a Roma si consiglia di percorrere la A14 Bologna-Taranto in direzione di Pescara e successivamente la A25 Torano-Pescara.