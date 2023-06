Autobus precipita in una scarpata sulla A16, riaperto il tratto tra Candela e Grottaminarda

Alle ore 6:45 circa sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, è stato riaperto il tratto compreso tra Candela e Grottaminarda, in direzione Napoli, temporaneamente chiuso in precedenza a causa di un terribile incidente che ha visto coinvolte cinque autovetture e un pullman al km 100,5.

L’autobus, come riporta AvellinoToday, si è ribaltato finendo in una scarpata all’altezza di Vallesaccarda. Il primo bilancio parla di un morto e 14 feriti. Il mezzo Flixbus era partito da Lecce ed era diretto a Roma. A bordo viaggiavano 38 passeggeri e due autisti.

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio della Polizia Stradale, anche se dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che, a seguito di un incidente tra autovetture, il pullman che sopraggiungeva abbia urtato uno dei veicoli fermi in carreggiata per poi terminare la sua corsa ribaltandosi in corrispondenza della scarpata.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia.

Attualmente, il traffico transita su una corsia in deviazione nella carreggiata opposta e si registrano rallentamenti.