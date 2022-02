Perde il controllo di una Fiat Panda rubata e danneggia quattro auto in sosta: l'incidente in via Villani

Perde il controllo di una Fiat Panda da poco rubata, e danneggia quattro auto in sosta per poi darsi alla fuga. È successo questo pomeriggio in via Ferdinando Villani, a Foggia.

Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto, è stato necessario l'intervento della polizia locale per i rilievi del sinistro. Si tratta del terzo incidente stradale, registrato nel giro di pochi giorni, per il quale a causa dell'alta velocità vengono danneggiate auto in sosta. E' già successo in via Lenotti, in zona Macchia Gialla, lo scorso 8 febbraio, e ieri notte all'altezza della rotatoria di via Luigi Pinto.