Lucera, auto si schianta contro la rotatoria e colpisce totem informativo. Tutolo: "Come avviso di pericolo è perfetta"

L'incidente stradale è avvenuto nella tarda serata di ieri, all'ingresso di Lucera. Al momento non sono note le condizioni del conducente. L'ex sindaco: "La vita è una, fate attenzione"

Incidente stradale nella tarda serata di ieri, a Lucera. Per cause ancora da accertare, una Fiat Punto si è schiantata contro la rotatoria posta all'ingresso del paese, centrando in pieno il totem informativo.

Allo stato non sono note le condizioni del conducente del mezzo. Sull'accaduto è intervenuto l'ex sindaco e consigliere regionale, Antonio Tutolo che, commentando l'accaduto propone provocatoriamente: "La lascerei così (l'auto, ndr). Come avviso di pericolo è perfetta: sono certo che rallenterebbero tutti. E poi sembra una scultura di Cattelan". Poi sprona i cittadini alla prudenza: "La vita è una, fate attenzione".