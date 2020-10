Incidente stradale in via Natola. Violento impatto tra due auto, si ribalta 'Lancia': tutti illesi

Incidente stradale, questa mattina, in via Natola, a Foggia: intorno alle 11, si è verificato un violento impatto tra due auto, una Honda Jazz ed una Lancia Y. In seguito all'urto, la Lancia si è ribaltata su di un fianco e, solo per un caso fortuito, non si registrano feriti. Sul posto, per i rilievi del caso e per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, è intervenuta una pattuglia della polizia locale.

