Incidente stradale a Foggia: violento impatto tra auto e pullman di linea in viale XXIV Maggio

Sono tre i veicoli coinvolti nell'incidente stradale avvenuto, poco fa, a Foggia, lungo viale XXIV maggio. Il fatto è successo all'incrocio con via Montegrappa: ad entrare in collisione, sono state una Suzuki Swift, un autobus di linea ed una Hyundai Atos parcheggiata in strada. Fortunatamente non ci sono feriti. Sul posto, è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale per i rilievi del sinistro. Si registrano rallentamenti al traffico lungo il viale.