Incredibile in piazza Cavour: auto finisce nella Fontana del Sele

Insolito incidente stradale, questa mattina, a Foggia, dove in piazza Cavour, una utilitaria è finita dritta dritta nella Fontana del Sele, uno dei simboli più importanti della città.

Per cause ancora da accertare, una Lancia Ypsilon che proveniva da viale XXIV maggio, guidata da un uomo di circa 40 anni, è finita nella fontana, tra gli sguardi increduli di automobilisti e passanti. Inutile ogni tentativo 'autonomo' i tirare fuori il mezzo: è stato necessario l'intervento di un carroattrezzi. Sul posto, la Polizia Locale per i rilievi del caso.