Cinghiale attraversa la strada, inevitabile l'impatto con l'auto in transito: l'incidente sul Gargano

Cinghiale attraversa la strada, inevitabile l'impatto con un'auto in transito. E' successo ieri sera, intorno alle 20, lungo la strada che collega Apricena a San Nicandro Garganico. Ad impattare con un cinghiale di media taglia è stata una Fiat Punto con a bordo il solo conducente - un uomo di San Severo di 47 anni - che fortunatamente non ha riportato gravi lesioni; morto sul colpo, invece, l'esemplare di ungulato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del sinistro. Si tratta dell'ennesimo incidente stradale causato dalla presenza di cinghiali vaganti sulle strade del Foggiano, un'emergenza che è da tempo all'attenzione della Prefettura e degli organi preposti a garantire la sicurezza sulle strade di Capitanata.

Quello dei cinghiali è un problema serio: agricoltori chiedono un risarcimento pari al danno ricevuto