Caos in via Capozzi: auto sbanda, impatta contro auto in sosta e termina la corsa contro un albero

Caos in via Capozzi: auto sbanda, impatta prima contro auto in sosta e poi termina la corsa contro un albero. E', in breve, quanto accaduto poco fa, a Foggia: fortunatamente non si registra il coinvolgimento accidentale di pedoni. Il botto causato dall'impatto ha richiamato l'attenzione di automobilisti e passanti. L'accaduto è all'attenzione delle forze dell'ordine, che dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto ed espletare accertamenti sulla provenienza dell'auto.