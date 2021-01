Tragedia sulla Statale 655 all'altezza di Ascoli Satriano: auto fuori strada, morto il conducente

Incidente mortale nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada statale 655 'Bradanica' all'altezza di Ascoli Satriano. Per cause ancora in corso d'accertamento, un'auto è rimasta coinvolta in un sinistro. Il conducente del veicolo uscito fuoristrada è deceduto

Il traffico per Foggia sulla statale 655 “Bradanica” è provvisoriamente rallentato al km 26,700. La squadra Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine sono sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.