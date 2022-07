Senza patente, forza posto di blocco e si schianta contro auto in sosta: arrestato 30enne

Arrestato il 30enne che la sera dello scorso 25 giugno ha seminato il panico lungo corso Giannone, a Foggia. Gli agenti delle volanti hanno arrestato l'uomo che, sorpreso dagli agenti mentre transitava per le vie del centro ad alta velocità, non si è fermato all’alt intimato avviando un pericoloso inseguimento. In particolare, al fine di sottrarsi agli accertamenti di polizia, il 30enne ha urtato prima due autovetture provenienti dal senso opposto di marcia e poi si è schinatato con altrettante automobili parcheggiate in strada. Fermato, il 30enne è risultato essere privo di patente di guida, mentre il mezzo su cui viaggiava era sprovviso del titolo assicurativo.