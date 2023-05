Una comunità sconvolta, l'abbraccio ai tre ragazzi morti tragicamente: "Senza di voi non sarà più lo stesso"

Anche Orsara di Puglia ha espresso vicinanza ai familiari e alla comunità di Ariano Irpino per la tragica scomparsa di Emilio, Pamela ed Emanuele, i tre ragazzi morti nell'incidente stradale avvenuto domenica 28 maggio sulla Statale 90 'Delle Puglie', rispetto al quale, il conducente 40enne orsarese della Dacia Duster coinvolta nel frontale con le due motociclette a bordo delle quali viaggiavano le vittime, è risultato positivo al drug test ed è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale.

Il Magistrato ha ritenuto di non disporre dell'autopsia sui corpi delle vittime. Emilio e Pamela - di 30 e 34 anni - gestivano un bar nella cittadina irpina ed erano prossimi al matrimonio. Emanuele aveva 32 anni e una grande passione per le moto, Lavorava in un'azienda e aveva un fratello.

In seguito al grave accadimento il sindaco Enrico Franza ha annullato tutti gli eventi e i lavori di Consiglio comunale in programma ieri. “Le nostre vite, la nostra quotidianità non saranno più le stesse". I funerali dei tre ragazzi - le cui salme si trovano presso l'obitorio del Policlinico Riuniti di Foggia - dal quale muoverà il corteo - si svolgeranno mercoledì 31 maggio alle 10 presso il Palazzetto dello Sport di Ariano Irpino in via Piano di Zona. Sarà proclamato il lutto cittadino.

Il sindaco di Orsara delle Puglia, Mario Simonelli, si è unito al dolore della comunità di Ariano Irpino, alla quale, ha evidenziato, "ci unisce da sempre e storicamente una vicinanza non solo geografica ma anche di amicizia, con rapporti lavorativi, commerciali, di scambio e collaborazione reciproci".

Per questo motivo, e a nome di tutta la nostra gente, ha espresso profondo cordoglio per la tragedia: "Siamo vicini ai familiari di questi tre giovani, a quanti hanno conosciuto e amato quei tre ragazzi, a tutta la Comunità di Ariano che si raccoglierà per l’ultimo saluto. Invierò un messaggio di cordoglio al sindaco Enrico Franza, che estendo idealmente ai familiari e agli amici dei tre giovani ai quali oggi, con dolore e commozione, sarà dato l’ultimo saluto”.

Intanto questa sera, in ricordo delle tre vittime, ci sarà una fiaccolata voluta dalla Diocesi Ariano-Lacedonia e dalle associazioni cittadine: "Abbiamo bisogno di fare qualcosa. Di pregare, di sentirci uniti. Uniti in un dolore straziante, tremendo. Abbiamo bisogno di far arrivare il nostro grido di preghiera fino al cielo. Fino ad Emilio, Pamela ed Emanuele. Abbiamo bisogno che le loro famiglie sappiano che in questo momento di infinita tristezza e di dolore immenso non sono sole".