Arianna, la giovane madre morta nel terribile incidente stradale sulla Statale 272: aveva avuto una bimba pochi mesi fa

E’ Arianna Avallone, 26enne originaria di San Severo, la giovane madre che ieri pomeriggio, 1 dicembre, ha perso la vita sulla Statale 272 in un terribile incidente stradale, mentre era in auto con il compagno e la figlia di cinque mesi. Diretti all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, appena oltrepassato l’incrocio dell’ex stazione di San Marco in Lamis, il veicolo è finito fuori strada e ha terminato la sua corsa in un canale di scolo. Il corpo della donna, per via del violento impatto, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è stato ritrovato senza vita in corrispondenza della sede stradale (le immagini video).

Il compagno e la bimba sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, rispettivamente in ambulanza e in elisoccorso. Originaria di San Severo, viveva a Pozzuoli con il compagno e proprietario di un bar a Bacoli in provincia di Napoli, che nonostante i fortissimi dolori e lo choc subito, è riuscito ad uscire dalla macchina e a mettere in salvo la bambina (le immagini sul luogo della tragedia).