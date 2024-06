Incidente mortale tra Apricena e San Nazario: morto giovane centauro di Peschici

E' di un morto e di un ferito grave il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina, nel Foggiano. La vittima, Vincenzo De Nittis, aveva 35 anni ed era di Peschici.

Ha perso la vita nel violento impatto tra un'auto e una moto lungo la Sp 38 che collega Apricena a San Nazario. Per il centauro non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo; ferita in modo grave la compagna che viaggiava con lui.

La ragazza è stata affidata agli operatori dell'elisoccorso e trasferita all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Sul posto, è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco dal Distaccamento di San Severo per bonificare e mettere in sicurezza la zona, mentre i rilievi del sinistro sono affidati ai carabinieri. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima.

Sotto choc Peschici. Sono centinaia i messaggi di cordoglio e le foto ricordo comparse in queste ore sui canali social. Anche il Comune di Peschici ha espresso cordoglio profondo per la dipartita della giovane vittima: "La nostra comunità è profondamente scossa da questa perdita improvvisa e dolorosa. In questo momento di grande dolore, i nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti alla famiglia, agli amici e a tutta la comunità. Esprimiamo la nostra più sentita vicinanza e sostegno. Ci uniamo inoltre in un augurio di pronta guarigione per la compagna, attualmente ricoverata in ospedale. Siamo fiduciosi che la sua forza e il supporto di tutti noi possano aiutarla a superare questo momento difficile. L'intera comunità di Peschici si stringe attorno alle famiglie coinvolte, offrendo il proprio affetto e sostegno in questo momento così delicato".

Aggiornato alle 21.45