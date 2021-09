Monopattino travolge anziana e scappa: l'incidente in via Matteotti

La donna, con escoriazioni agli arti e il volto tumefatto e coperto di sangue, è stata soccorsa da alcuni passanti, che hanno allertato gli operatori del 118. Al momento non sono note le condizioni della malcapitata

/ Via Giacomo Matteotti

Monopattino travolge una anziana e scappa. E' accaduto questa mattina, intorno alle 11.30, in via Matteotti, a Foggia.

La donna, è stato ricostruito da alcuni presenti, stava attraversando la strada quando è sopraggiunto il monopattino, che l'ha travolta facendola cadere rovinosamente sull'asfalto. Il mezzo ha poi proseguito la sua corsa, facendo perdere le proprie tracce.

La donna, con escoriazioni agli arti e il volto tumefatto e coperto di sangue, è stata soccorsa da alcuni passanti. Immediato l'intervento di una ambulanza del 118, che ha trasportato l'anziana in ospedale, per gli accertamenti e le cure del caso. Al momento non sono note le condizioni della malcapitata. Sul posto, anche una pattuglia della guardia di finanza.