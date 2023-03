L'addio ad Antonio, il 41enne di Celenza morto in un incidente stradale: "Mancherà il tuo sorriso"

Ancora una giovane vita spezzata, ancora una volta in seguito ad un incidente stradale. Antonio Di Iorio, 41 anni, originario di Celenza Valfortore (ma residente a Gambatesa) è la settima vittima registrata in Capitanata, in poco meno di 100 giorni.

Antonio è morto nel terribile impatto tra due autovetture avvenuto ieri sera, sulla Statale 645, tra Toro e Campodipietra, nel territorio molisano. Altre tre persone sono rimaste ferite nello schianto. I suoi funerali si terranno domani, 29 marzo, alle 15.30, nella chiesa di Santa Croce, nel comune dei Monti Dauni. Tanti i messaggio di cordoglio lasciati per la sua famiglia; il 41enne lascia, tra gli altri, i genitori e una sorella.

"La nostra Terra piange un altro suo figlio. Un altra terribile tragedia coinvolge la nostra comunità e la famiglia Di Iorio a cui sono legatissimo", scrive il sindaco di Carlantino, Graziano Coscia. "Antonio ricorderò per sempre il tuo sorriso nel giorno del nostro matrimonio. Fai buon viaggio". "Un ragazzo sempre sorridente", aggiunge Maria Concetta. "Un dolore immane", chiosa Celestina.